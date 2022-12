MotoGP, Pedrosa punta su Marquez: "Può rovinare i piani Ducati"

ROMA - Che Marc Marquez vedremo nel 2023? E' questa la domanda che tanti addetti ai lavori e tifosi si stanno ponendo prima dell'inizio del nuovo mondiale. Le ultime tre stagioni del fuoriclasse spagnolo sono state all'insegna degli infortuni e in tanti vedono Marquez come l'unico a poter interrompere il dominio Ducati e tra questi anche il suo ex compagno di squadra Dani Pedrosa . "Se Marc sta bene fisicamente e trova feeling con la moto può smantellare i piani Ducati - spiega ai microfoni di Dazn - è un ragazzo imprevedibile che può fare cose che non ti aspetti".

"Marc speciale"

Secondo Pedrosa, il pilota di Cervera può vincere anche in condizioni non ottimali. "Marquez ha capacità di vincere anche con moto non perfette. Per esempio durante gli anni che siamo passati dalla Bridgestone alla Michelin, abbiamo avuto parecchie difficoltà ma lui è riuscito ugualmente a vincere il campionato mondiale adattandosi comunque alle gomme. Marc è un pilota diverso, in pista fa cose impressionanti perché faceva cose speciali impossibile di eguagliare", conclude l'ex pilota spagnolo classe 1985.