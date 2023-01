MotoGP, svelata la data di presentazione dell'Aprilia 2023

ROMA - Si avvicina sempre di più l'inizio della stagione 2023 della MotoGP e di giorno in giorno tutti i team stanno annunciando la data ufficiale della presentazione delle moto per il prossimo mondiale. L'ultima scuderia ad averlo comunicato in ordine di tempo è stata l'Aprilia, tramite il canale twitter ufficiale della MotoGP, che ha anticipato anche la scuderia stessa. Secondo quando riporta il tweet, la nuova RS-GP di Aleix Espargarò e Maverick Vinales verrà svelata al pubblico il prossimo 10 marzo.