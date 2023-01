MotoGP, Marc Marquez sulle condizioni del braccio: "Non tornerà mai come prima"

"Ho preso la decisione giusta"

Marquez inizia a pensare alla stagione 2023, pur consapevole di alcune limitazioni. "È vero che ho subito il quarto intervento e che un braccio che è stato aperto quattro volte non sarà mai un braccio normale, ma poi devi accettare queste limitazioni, cercare di compensarle con il tuo corpo, pensando piuttosto a come migliorare e gestire la situazione. Ho preso comunque la decisione giusta, perché un'opzione era quella di finire la stagione e vedere. Per il futuro - conclude lo spagnolo - spero di avere abbastanza potenza e forza per lottare alla vittoria del campionato".