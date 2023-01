MotoGP, Alex Marquez chiude il capitolo Honda: "Non è più un mio problema"

Le parole di Marquez

Ora per Marquez è il momento di un nuovo capitolo della carriera in Gresini, dove salirà su una moto Ducati. Durante un evento dello sponsor "Rodi Motor", lo spagnolo si è detto entusiasta dell'avventura che avrà inizio in questo 2023: "Non vedo l’ora di ritrovare l’emozione di tornare in gara e sapere che si può fare bene e non dover pensare a quali problemi si avranno. La Honda non è più un mio problema. Gli obiettivi? Dal quinto all’ottavo posto. E se sarà ancora meglio, perfetto".