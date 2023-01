MotoGP: come hanno trascorso le vacanze i piloti

ROMA - Manca sempre meno all'inizio della stagione 2023 e i piloti della MotoGP, in attesa di test e presentazioni, sono in relax a godersi gli ultimi scampoli di vacanza. Feste natalizie che per il campione del mondo Francesco Bagnaia hanno portato la proposta di matrimonio, accettata dalla sua compagna Domizia. Relax casalingo invece per lo spagnolo dell'Aprilia Aleix Espargaro, pronto a veder crescere la propria famiglia grazie all'arrivo di due gemelli, mentre è stato un inverno all'insegna di neve, sci e snowboard per Luca Marini, Joan Mir, Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio.