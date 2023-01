MotoGP, Jarvis blinda Quartararo: "Ha qualcosa in comune con Valentino Rossi"

ROMA - Fabio Quartararo ha chiuso da poco una stagione complicata sulla sua Yamaha. Dopo aver subito la rimonta da Pecco Bagnaia nell'ultima stagione in MotoGP, il francese si è più volte espresso con insoddisfazione riguardo all'operato del team, il quale però prova a blindarlo. "Spero che rimanga con Yamaha per molti anni - ha detto Lin Jarvis, team manager di Yamaha, ai microfoni di "Crash.net" -, e credo che abbia il potenziale per essere più volte campione del mondo".