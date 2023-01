Aprilia, Albesiano: "Pensavo che entrare in MotoGP fosse un errore"

ROMA - Aprilia ha appena chiuso una stagione da favola in MotoGP. La scuderia italiana ha portato Aleix Espargaro al quarto posto della classifica piloti, dopo aver lottato per il titolo in gran parte del campionato. All'inizio, però, le difficoltà non sono mancate. Il direttore tecnico Romano Albesiano, intervistato da "Speedweek", ha spiegato che in partenza si pensava di poter eguagliare immediatamente gli ottimi risultati ottenuti in Superbike: "Ci siamo presto resi conto che non era così. È stato davvero brutto. Ricordo ancora la prima gara a Doha con il povero Bautista. Sì, è stato drammatico. La tecnologia era di un altro livello. Ci mancavano semplicemente le conoscenze di base".