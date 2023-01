MotoGP, Ezpeleta sul nuovo calendario: "Dobbiamo adeguarci"

ROMA - Sarà una stagione lunga in MotoGP con ben 21 Gran Premi e un lungo tour autunnale fuori dall'Europa che ha creato qualche malcontento tra i team. "La situazione è tale che siamo in concorrenza con altri sport e dobbiamo scendere a compromessi nel creare il calendario dei GP . Le gare in più ci costringono a iniziare la stagione prima e a finirla dopo rispetto all'era pre-Covid, quando le gare erano 19. Per quanto riguarda il Kazakistan - sottolinea il capo della MotoGP Carmelo Ezpeleta - se avessimo rinunciato al Circuito Sokol, ci sarebbe stata un'altra pausa estiva di cinque settimane come nel 2022 , quando il GP di Finlandia fu cancellato".

Niente conflitti con la F1

Con più gare in programma è sempre difficile accontentare tutti. "Io vivrei benissimo anche con 15 gare ma dobbiamo prolungare la stagione perché l'interesse per la MotoGP è cresciuto fortemente. Dopo l'errore del 2022, quando il GP del Mugello si tenne lo stesso giorno della F1 a Montecarlo, gli organizzatori non vogliono più uno scontro di date, ma purtroppo ci sono tre gare di F1 di fila a maggio. Per questo motivo abbiamo dovuto spostare il GP del Mugello al primo fine settimana di giugno. E il GP di Catalogna a settembre. Inoltre, a causa delle trasmissioni televisive, vogliamo che ci siano meno scontri possibili con la Formula 1, almeno non negli stessi fusi orari, e presto le gare di Formula 1 saranno 24. Pertanto - chiude Ezpeleta - il margine di disponibilità di fine settimana per Dorna si sta riducendo sempre di più".