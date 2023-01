MotoGP: Zarco e Rins in pista a Valencia per i primi test del 2023

ROMA - I piloti della MotoGP, terminate le vacanze di Natale, hanno ripreso gli allenamenti in vista della stagione 2023. Mentre alcuni preferiscono privilegiare l'atletica o gli allenamenti in motocross, sul circuito Ricardo Tormo di Valencia sono già diversi ad aver assaggiato una pista da gara per la prima volta nel 2023. Johann Zarco e Alex Rins, infatti, hanno già effettuato alcune sessioni di prove sul circuito in cui si svolge l'ultimo Gran Premio della stagione.