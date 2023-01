MotoGP, Rins sulla prima stagione in Honda: "Non so se avrò pezzi nuovi"

ROMA -Il 2023 sarà un anno particolare per Alex Rins, sbarcato in Honda dopo l'addio della Suzuki, impegnato per la prima volta in MotoGP alla guida di un team satellite. Un'esperienza 'strana e complicata' come ha sottolineato a Motorsport.com in una stagione con altre incognite."Mi spaventa il fatto che porteranno dei pezzi nuovi per i piloti ufficiali (Marc Marquez e Joan Mir) e non per me. Se poi porteranno delle nuove componenti anche per me e mi sentirò a mio agio, quei pezzi resteranno sulla mia moto, almeno questo è quello che spero. Portare dei nuovi materiali e darmeli da provare significherà che sto facendo bene e che si fidano di me. Personalmente - continua Rins -in primo luogo proverò a sviluppare la moto attuale e poi a rendere mia la moto. Sono il primo a voler vincere, anche se mi trovo nel team satellite”.