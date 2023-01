MotoGP, Albesiano spiega il team satellite di Aprilia: quali sono i vantaggi

ROMA - "Nella struttura factory abbiamo persone per l’analisi delle prestazioni e cose del genere, è piuttosto imponente. Non possiamo duplicare questa organizzazione, sarebbe impossibile. Ma i nostri uomini sosterranno RNF". Romano Albesiano ha parlato così, ai microfoni di "Speedweek", in vista della stagione 2023 di MotoGP, quando Aprilia schiererà quattro moto in pista forte della partnership con il team RNF di Razlan Razali, precedentemente motorizzato Yamaha. Il direttore tecnico della casa di Noale ha commentato il rapporto tra il quartiere generale e la squadra satellite: "Lo scopriremo giorno per giorno. L’organizzazione sta cambiando molto, soprattutto in pista. Sono molto motivato perché le potenziali opportunità di capire le prestazioni della nostra moto raddoppieranno. Penso che possiamo imparare molto di più".