MotoGP, Marquez: "Io alla Dakar? Forse con le auto"

ROMA - Anche Marc Marquez un giorno alla Dakar? Mentre è in corso la nota corsa nel deserto, anche al pilota spagnolo della MotoGP hanno chiesto di una possibile partecipazione in futuro. "Mi conosco, mi farei male - ha detto ai microfoni di "Teledeporte" -. La Dakar mi piace tantissimo e sono un grande appassionato, potrei prendere in considerazione l’idea di parteciparvi nella categoria auto, ma se mai si concretizzasse questo scenario non andrei soltanto per parteciparvi, ma per essere competitivo, e so benissimo che preparare una Dakar è un compito tutt’altro che banale".