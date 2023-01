MotoGP, Bagnaia: "A Ducati avevo promesso il titolo mondiale"

ROMA - Francesco Bagnaia , dopo il titolo mondiale conquistato con la Ducati in MotoGP, torna a parlare della sua impresa. Ospite del programma "Che tempo che fa" condotto da Fabio Fazio, il pilota italiano ha ripercorso le tappe dalla firma con la scuderia emiliana fino al trionfo dell'ultima stagione: "Ogni tanto penso al fatto di essere campione del mondo, ma più che altro mi emoziona pensare di essere il più veloce del mondo in moto. Avevo fatto una promessa alla Ducati il giorno della firma sul contratto. Avevo detto che saremmo diventati campioni del mondo insieme . Sapevo che mettendo insieme tutte le cose, saremmo riusciti ad ottenere un grande risultato. La moto del 2023 sarà diversa: sarà un’evoluzione, non una rivoluzione. Mentre la Ducati 2022 spero venga a casa mia", ha raccontato il pilota della Ducati che da quest'anno dividerà il box con Enea Bastianini.

La patente presa l'estate scorsa

Bagnaia ha poi raccontato di aver preso la patente soltanto di recente: "Ho preso la patente per la moto la scorsa estate, è meglio così per tutti i piloti. Pensavo che sarei stato in difficoltà con la pratica, avevo una grande paranoia, temevo di non ricordare alcune cose. Mi ripetevo: 'Devi stare sempre con due mani sul manubrio', poi per fortuna è andata bene", ha scherzato il torinese.