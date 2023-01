MotoGP, Pernat crede ancora in Iannone: "Lo rivedremo in un mondiale"

ROMA - Manca un solo anno al termine della squalifica per doping di Andrea Iannone. Secondo l'ex manager del pilota abruzzese Carlo Pernat al termine della pena non è escluso un ritorno in pista. "Iannone è un talento pazzesco e di sicuro non bastano quattro anni per annullare il talento. Quello resterà sempre - ha dichiarato a Men on Wheels - e secondo me lui vorrebbe tornare alla competizione. Nella MotoGP, il marketing poi è diventato predominante, ed essendo io un uomo marketing, un rischio su Iannone me lo prenderei senza dubbi. Non so se qualche team lo farà ma sarebbe un bel colpo dal punto di vista mediatico".