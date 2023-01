MotoGP: Yamaha presenta le moto di Quartararo e Morbidelli per il 2023

ROMA - Cominciano le presentazioni dei team per il Mondiale 2023 di MotoGP . La prima a svelare le sue moto è stata la Yamaha. La squadra ufficiale della casa giapponese, che quest'anno porta in pista solo due veicoli dopo la "perdita" di RNF a favore di Aprilia. A rappresentare Yamaha ci saranno, come lo scorso anno, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli , entrambi a caccia del riscatto dopo una stagione che, per motivi differenti, non ha portato i risultati sperati. "L’obiettivo è tornare a trionfare, di conseguenza abbiamo lavorato per consegnare a Quartararo e Morbidelli una moto migliorata - ha detto il general manager Takahiro Sumi -. Il primo aspetto sul quale ci siamo concentrati è la velocità massima, con l’obiettivo finale di massimizzare l’armonia tra moto e pilota. Ci stiamo preparando per i primi test, dove mettere insieme i pezzi".

Il commento di Meregalli

"Il team dovrà abituarsi come i piloti al nuovo format - ha affermato il team director, Massimo Meregalli -. Sabato, dopo la Sprint Race, dovremo analizzare subito i dati in vista della gara principale di domenica: per certo il weekend sarà più emozionante per i fans, ma anche più stressante per le squadre.Per vincere in MotoGP devi avere il giusto stato mentale.In inverno abbiamo potuto ricaricare le batterie, ed ora ci sentiamo pronti per questa nuova sfida. Vogliamoessere veloci ed evitare errori,cosa che in una stagione così lunga e densa di gare sarà fondamentale".