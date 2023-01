MotoGP, Oliveira: "Ecco perchè ho scelto Aprilia"

ROMA - Una delle mosse più interessanti del mercato MotoGP è stato senza dubbio il passaggio di Miguel Oliveira dalla KTM al team satellite Aprilia targato RNF. Il portoghese, il pilota più vincente del team austriaco, commenta così l'addio. "L’idea iniziale era di riportare in auge GASGAS con una coppia di piloti iberici, viste le origini del marchio. Si trattava di uno spagnolo e un portoghese, - spiega in un'intervista all'emittente televisiva Antena - ma non ne ero molto entusiasta. Queste differenze ci hanno fatto allontanare, naturalmente”