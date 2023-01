MotoGP, Quartararo: "Voglio scendere in pista per il titolo"

ROMA - Fabio Quartararo vuole tornare subito in cima al Motomondiale. Il francese ha chiuso al secondo posto l'ultimo campionato di MotoGP, subendo una clamorosa rimonta dalla Ducati di Pecco Bagnaia nella seconda parte di stagione. In occasione della presentazione delle nuove Yamaha, il campione del mondo 2021 ha però mostrato l'intenzione di lottare di nuovo per il titolo: "La mia pausa invernale non è andata esattamente come me l'ero immaginata, perché mi sono infortunato alla mano facendo motocross. Però ho continuato a lavorare non-stop. Ho fatto molta palestra per essere al cento per cento già ad inizio stagione. La mano nel frattempo è completamente guarita, quindi ora mi sento pronto".