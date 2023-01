MotoGP, Morbidelli: "Ora è tutto azzerato, ho imparato molto nel 2022"

ROMA - Franco Morbidelli ha parlato in vista della stagione 2023 di MotoGP. Il pilota italo-brasiliano, in occasione della presentazione delle nuove Yamaha, ha mostrato l'intenzione di voltare pagina dopo un campionato concluso al diciannovesimo posto, nei bassifondi della classifica. "Si dice che quando perdi, è l’occasione per imparare di più - ha detto -. E' per questo motivo che ho imparato molto nel 2022. In Yamaha siamo tutti molto carichi per questo 2023. Ho lavorato per adattarmi alla nuova moto e al nuovo pacchetto, adesso voglio sfruttare quello che ho imparato nella nuova stagione".