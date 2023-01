MotoGP: il team Gresini si presenta, Di Giannantonio e Alex Marquez in sella alle Ducati

ROMA - Dopo la Yamaha, anche il team Gresini ha presentato le moto per il Mondiale 2023 di MotoGP. La squadra che ha esordito lo scorso anno in classe regina, utilizzerà ancora una volta le moto Ducati, guidate dal confermato Fabio Di Giannantonio e da Alex Marquez, arrivato questo inverno dalla Honda LCR. "Siamo reduci da un 2022 incredibile in cui abbiamo colto risultati fantastici e impensabili - ha detto Nadia Gresini -. Ringrazio tutti gli sponsor che ci supportano, la Ducati che ci ha dato una moto molto competitiva, tutti i ragazzi che lavorano con noi e anche chi sostiene dall'alto, il nostro amatissimo Fausto. Daremo il massimo per fare del nostro meglio".