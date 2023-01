MotoGP, Quartararo torna in pista dopo l'infortunio

ROMA - L'infortunio è finalmente alle spalle: Fabio Quartararo è tornato ad allenarsi in vista della nuova stagione di MotoGP. Il francese, infatti, era rimasto vittima di un infortunio durante un allenamento in motocross, rimediando una piccola frattura alla mano sinistra. Un incidente non grave, quindi, ma che lo ha tenuto ai box per oltre un mese: un lasso di tempo importante, in cui il pilota della Yamaha avrebbe voluto e dovuto allenarsi per farsi trovare pronto alle prime uscite ufficiali. Dopo 45 giorni, il ritorno all'azione: Quartararo ha infatti pubblicato dei video sul proprio profilo Instagram, testimoniando la ripresa degli allenamenti, ancora in motocross, al Fox Raceway in California, in compagnia dell'amico Tony Arbolino. “Non potrei essere più felice! Primo giorno di allenamento dopo 45 giorni”, la didascalia alle proprie stories.