KTM, ecco le moto di Binder e Miller per il 2023

ROMA - Ancora poche settimane e inizierà la nuova stagione di MotoGP , e quindi proseguono le presentazioni del team. All'indomani della presentazione della Pramac Racing , oggi è stato il momento della KTM Factory Racing a mostrare al mondo la nuova RC16 2023, che quest'anno vedrà alla guida una conferma e una novità. Brad Binder , dopo gli ottimi risultati del 2022 con una costanza invidiabile in top-10 e il sesto posto finale, si è infatti ampiamente meritato il rinnovo, e al suo fianco arriva un pilota di grande esperienza: si tratta, come ben noto, di Jack Miller , giunto alla nona stagione nel motomondiale. Per l'australiano, che arriva dalla Ducati ufficiale, si tratta in realtà di un ritorno, dopo aver corso per KTM in Moto3.

Le parole di Miller e Binder

"È davvero un'emozione, ho ottime sensazioni per l'arrivo in KTM. Ho pensato a lungo a questo momento. Finalmente vedo i nuovi colori del 2023, tornare alla KTM e stare accanto al team è fantastico. È un piccolo assaggio prima di passare all'azione a Sepang", le parole di Miller. A fargli eco è Binder: "È stato un inverno lungo, per cui sono entusiasta di tornare in pista e ricominciare. È il mio quarto anno nella classe regina, e sento che il 2023 è l'occasione giusta per ottenere qualcosa di importante. Siamo pronti per iniziare, non vedo l'ora di andare in Malesia e sentire le prime sensazioni".