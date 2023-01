MotoGP, Quartararo: "Come carisma, in molti mi paragonano a Valentino Rossi"

ROMA - Per la terza stagione consecutiva, in MotoGP si ripropone il binomio tra Fabio Quartararo e la Yamaha factory. Una scuderia che è inevitabilmente collegata a Valentino Rossi, essendo stata il mezzo su cui il Dottore ha riscritto la storia del motorsport. E anche per questo il confronto tra Quartararo e la leggenda italiana risulta essere un tema che puntualmente emerge al centro del dibattito, come nel caso della recente intervista del transalpino a Road Racing World, in cui ha dichiarato: "Avere una mia personalità è importante, perché alcuni piloti sono molto veloci ma peccano di personalità. Alcuni dicono che a livello di carisma sono molto simile a Valentino Rossi, ed è una grande cosa". Il paragone con Rossi, però, non si rifletterà sulla longevità della carriera di Quartararo: "Spero di correre ancora 10 anni in MotoGP, ma tanto dipenderà dagli infortuni. Spero di non averne troppi, ma di correre fino ai 32 o 33 anni".