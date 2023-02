MotoGP, Bagnaia e Bastianini: "Collaboreremo per Ducati, ma in pista..."

ROMA - Enea Bastianini ha parlato in vista della stagione 2023 di MotoGP, che lo vedrà in sella alla Ducati del team ufficiale, dopo una stagione conclusa al terzo posto. Il pilota riminese sa di dover distinguere il rapporto con il compagno di squadra e amico Pecco Bagnaia, e la lotta individuale che li vedrà protagonisti in pista. "Dovremo collaborare molto per portare la miglior moto possibile alla prima gara - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Da lì, poi, ognuno dovrà accumulare punti. Penserà per sé, a dare spettacolo, a dare il 100%, a farvi divertire. Sicuramente dovrò prendere confidenza con il team. Ma ho già instaurato con tutti un bel feeling nei test di Valencia, non sarà un grosso problema".