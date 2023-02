MotoGP, Suppo: "Equilibrio per il titolo, Marquez l'unico che può fare la differenza"

ROMA - Regna l'incertezza in MotoGP , in cui, come insegnano gli ultimi anni, è difficile avere un pronostico chiaro su chi potrà vincere il titolo. Un tema affrontato anche da Livio Suppo , che sui canali ufficiali del motomondiale ha sottolineato: "Mi aspetto una stagione molto equilibrata. Negli ultimi quattro anni abbiamo avuto quattro campioni del mondo differenti, e questo vuol dire che le forze in campo sono equilibrate. Non è come qualche anno fa, quando c’era Marc Marquez che dominava. Siamo andati dai ‘Fantastici 4’ (Stoner, Rossi, Pedrosa e Lorenzo) a probabilmente i ‘Fantastici 12’: non c’è nessuno che è nettamente più forte degli altri, a parte Marquez se torna quello del 2019, ma ancora non sappiamo se sarà possibile".

Ducati, Yamaha e Aprilia: il pensiero di Suppo

Il dirigente della Honda, a cui è passato dopo l'esperienza in Suzuki, conclusasi con il ritiro della casa giapponese dalle corse, ha aggiunto: "Ducati ha un team forte, non solo nel team ufficiale ma anche in Pramac, visto che considero Jorge Martin un pretendente al titolo. Quartararo è Quartararo: ha dimostrato di essere sia molto veloce che forte mentalmente, perché non è facile fare quello che ha fatto negli ultimi due anni, ovvero essere l’unico ad essere veloce su una moto di cui tutti gli altri si sono lamentati. Se Yamaha riuscirà a dargli un po’ più di velocità, Fabio sarà sicuramente tra i primi".

E l'Aprilia, dopo aver portato Aleix Espargaro a lottare per il titolo? "Non sarà facile per Aprilia dimostrare che lo scorso anno non sia stato un caso - sentenzia Suppo -. Quello che gli è successo negli ultimi anni ha del miracoloso. Sono partiti dal nulla e in pochissimo tempo sono migliorati tantissimo, stanno facendo un grande lavoro. E credo che Maverick Vinales possa essere una grande sorpresa nel 2023".