Ducati, retroscena Tardozzi: "Ho litigato con tutti. Che scintille tra Dovizioso e Iannone"

ROMA - Davide Tardozzi è stata sicuramente una delle figure di riferimento principali degli ultimi anni in Ducati, per la quale ricopre il ruolo di team manager dal 2014. Il dirigente italiano ha quindi potuto vedere e gestire da vicino diversi piloti, sia come carattere che come palmares. Uno dei piloti più titolati che Tardozzi ha dovuto gestire è stato Jorge Lorenzo, sul quale, in un'intervista rilasciata a GPOne, ha dichiarato: "Mi ci è voluto un po' di tempo per capirlo, anche perché è arrivato che aveva vinto già cinque titoli mondiali". È invece ben noto il clima tutt'altro che disteso nel box con la coppia Iannone-Dovizioso: "Non pensate che Dovizioso fosse facile da gestire! Delle volte, fargli cambiare idea era davvero difficile: è un bravo ragazzo, ma un po' cocciuto". "Instaurare una buona relazione con un pilota non vuol dire per forza andarci d'accordo - sentenzia Tardozzi -. Ho litigato con tutti, e con qualcuno anche più di una volta. Quando realizzano che gli dici certe cose, lo riconoscono".