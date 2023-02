MotoGP, Shakedown Test Sepang: Pirro vola con la Ducati nel day-3

ROMA - Michele Pirro comanda sulla sua Ducati l'ultima giornata degli Shakedown di Sepang, i test riservati ai collaudatori e rookie dei team impegnati nel Mondiale di MotoGP. Il tester di Borgo Panigale ha fermato il cronometro in 1:59.803, unico a girare in meno di due minuti. Seconda piazza per la Yamaha di Cal Crutchlow, mentre il terzo tempo è firmato dall'esordiente Augusto Fernandez, unico alla prima esperienza in classe regina con il team GASGAS Tech3.