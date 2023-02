MotoGP, Razali: "Non voglio muri con Aprilia"

ROMA - Aprilia schiererà per la prima volta quattro moto nel Mondiale 2023 di MotoGP , grazie all'arrivo sotto la sua ala del team RNF . Sul nuovo sodalizio con la casa di Noale è intervenuto anche Razlan Razali , numero uno di RNF: "Sono fiducioso che se i nostri piloti faranno bene, Aprilia darà loro il massimo supporto possibile - ha detto ai microfoni di "Crash.net" -. Perché in fin dei conti, se i nostri piloti faranno bene sono destinati ad entrare nel team ufficiale".

Le parole di Razali

"La comunicazione tra Massimo, Paolo con Wilco e i nostri ragazzi è fantastica - ha aggiunto Razali -. Non c’è alcuna barriera come c'era invece con il produttore giapponese (Yamaha, ndr). Ci dicono esattamente cosa stanno facendo. Quindi la trasparenza è fantastica. Non vogliono muri tra le due squadre. Così possiamo entrare e uscire. Questo è il tipo di cose che ci fanno sentire i benvenuti