MotoGP, Marini: "Le gare sprint favoriscono Ducati"

ROMA - Luca Marini, in un'intervista rilasciata alla vigilia dei primi test ufficiali di MotoGP in Malesia, si è espresso sul nuovo format del campionato, in relazione all'introduzione delle gare sprint in ogni weekend di gara. "Le gare sprint potrebbero aiutare la Ducati, perché siamo forti in qualifica. Noi siamo molto contenti di questa novità, mentre altri costruttori lo sono meno. E lo stesso vale per i piloti, perché chi è più bravo in qualifica può sfruttare meglio il proprio potenziale nelle gare sprint", ha spiegato ai microfoni di motorsport-total.com. "Per capire bene come adattarci a questo format, dobbiamo prima superare qualche sprint race e qualche weekend", ha aggiunto sul'argomento il pilota del Mooney VR46 Racing Team.