MotoGP, Espargaro e Vinales in disaccordo dopo i test: "Aprilia sempre uguale", "È migliorato tutto"

ROMA - La prima giornata di test in Malesia ha aperto ufficialmente la nuova stagione di MotoGP . Arrivano, quindi, le prime indicazioni sulle forze in campo, che restituisce le Ducati al top e le Aprilia ancora in ottima posizione. Spicca, infatti, il secondo posto di Maverick Vinales , mentre Aleix Espargaro ha chiuso sesto. Al di là della posizione finale, comunque, ciò che conta è raccogliere le prime indicazioni dalle nuove moto. Ai microfoni di Sky Sport MotoGP, Vinales è raggiante: “Sembra tutto un po’ migliorato, siamo sulla strada giusta . Dobbiamo ancora lavorare su piccoli dettagli, ma mi sento già bene sulla nuova Aprilia. La moto ha molto potenziale, i tempi sono buoni, c’è più velocità e la percorrenza è migliorata“.

"Mi aspettavo più novità"

Un po' più corrucciato il volto di Espargaro, che, da recente contendente al titolo (ambizioni svanite nell'ultima parte di 2022), ha dichiarato: "La nuova moto non è male, ma mi aspettavo più novità rispetto allo scorso anno, invece non ci sono molte differenze. Sono state ottimizzate molte piccole cose, anche se sapevo che non saremmo andati incontro ad una rivoluzione ma semmai a un'evoluzione, ma in generale è ancora presto per giudicare".