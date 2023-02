MotoGP, Marquez: "A livello fisico va molto meglio"

ROMA - Marc Marquez ha raccontato le proprie sensazioni dopo la prima giornata di test ufficiali della MotoGP a Sepang: "Dopo Valencia avevo detto che mi sarei concentrato sul lavoro su me stesso e così ho fatto. Sono contento di come mi sento a livello fisico, va molto meglio", ha raccontato ai microfoni di Speedweek. Lo spagnolo della Honda, quindi, migliora sempre di più dal punto di vista fisico; per avere qualche indicazione significativa sulla moto, invece, bisognerà aspettare: "Ho quattro moto ai box, una non l'ho usata, ma le differenze non sono grandi. Non so su quali aspetti arriveranno i miglioramenti da qui ai test di Portimao: solo alla fine delle prove in Portogallo potrò dire quanto sarò pronto. Abbiamo ancora idee e cose da provare, dobbiamo continuare a lavorare in maniera mirata. I nuovi, Alex Rins e Joan Mir, hanno portato nuove idee".