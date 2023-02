MotoGP, contatto Bagnaia-Espargaro: la spiegazione di Pecco

Le parole di Bagnaia

A margine della seconda giornata, Bagnaia ha spiegato in maniera chiara l'episodio: "Alla fine ho poco da dire, eravamo in un out lap entrambi, eravamo entrati in pista insieme - le sue parole riportate da Sky Sport -. Lui ha frenato molto forte per passarmi, ha esagerato un po', è andato lungo, io ho fatto la traiettoria per tornare dentro e mi ha preso in pieno. Non ho molto capito questa cosa, però alla fine siamo tutti molto vicini quando giriamo, ci può stare".