MotoGP, Bagnaia: "Già trovato feeling con la Ducati 2023"

ROMA - " Trovare la soluzione oggi è stata una cosa fantastica. Quando è successo mi sono tranquillizzato molto, perché stavamo faticando un po’ a trovare quel feeling che avevo con la moto del 2022. Appena l’ho trovato si è visto, perché appena sono tornato in pista mi sono trovato molto meglio e abbiamo risolto molti dei problemi che stavamo avendo". Con queste parole, pronunciate ai microfoni di Sky Sport, Francesco Bagnaia ha commentato i risultati dei primi test ufficiali di MotoGP a Sepang , spiegando di aver già trovato il feeling con la Desmosedici GP23. Il torinese ha anche specificato qual è stata la chiave per trovare questo miglioramento fondamentale: " Il lavoro principale è stato sull’elettronica, sull’erogazione del motore , perché era la cosa più lontana da come piace a noi. Abbiamo fatto tante prove, e aver trovato la quadra appena prima che iniziasse a piovere è stato fantastico".

"Con Enea in pista ci scanniamo"

Uno dei temi principali di discussione in queste settimane è stato il rapporto tra il campione in carica ed Enea Bastianini, neo arrivato in Ducati ma già con ambizioni di titolo: "Abbiamo lavorato bene, abbiamo un feeling molto positivo per cercare di lavorare e migliorare. Poi durante i weekend di gara ovviamente sarà diverso. Abbiamo iniziato bene la collaborazione, ci siamo confrontati sulle sensazioni e sentivamo lo stesso. Poi quando abbiamo migliorato la moto sono andato subito a dirgli di provarla e anche lui si è trovato subito meglio. Non possiamo che essere contenti. Poi in gara ci scanniamo, però nei box sarà molto importante continuare così", ha concluso Bagnaia.