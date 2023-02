Gli auguri della MotoGP a Valentino Rossi per i suoi 44 anni

ROMA - Valentino Rossi spegne 44 candeline. A un anno e mezzo dal suo ritiro, il Dottore festeggia il suo secondo compleanno lontano dalla MotoGP. Un'impronta che rimane però indelebile, quella lasciata dal Dottore, in corsa nel Motomondiale per 25 stagioni, dove ha fatto suoi nove titoli. Così, anche l'account ufficiale della MotoGP ha voluto omaggiare il piloa di Tavullia, vero e proprio simbolo della categoria e tra gli sportivi più importanti della storia in Italia e nel mondo.