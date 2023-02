MotoGP, Marc Marquez compie 30 anni: gli auguri social di Verstappen

ROMA - Marc Marquez festeggia 30 anni, una tappa importante che arriva a poche settimane dall'inizio di una stagione che lo spagnolo spera essere quella della rinascita in MotoGP. Infatti, gli ultimi due anni del pluricampione iberico sono stati segnati, come ben noto, dai continui problemi al braccio destro, che appaiono definitivamente superati dopo aver subito l'ennesima operazione, la quarta, nel 2022. E per un giorno speciale, arrivano degli auguri speciali: Max Verstappen ha dedicato un videomessaggio a Marquez tramite i profili social di HRC. I due sono collegati dalla Honda come denominatore comune: il costruttore giapponese, infatti, è anche quello che fornisce il motore alla Red Bull.