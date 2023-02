MotoGP Ducati, Tardozzi sulle sprint: "Sono fantastiche, ma quanta sofferenza!"

ROMA - "Sono una bella novità, anche se penso che per il primo anno sarebbe stato meglio farle non in tutti i 21 Gran Premi, ma solo in metà. Ad ogni modo per me sono un'idea fantastica, perché mi piacciono le gare, ma soffrirò ancora di più per la tensione". Con queste parole, pronunciate ai microfoni di Speedweek, il team manager della Ducati, Davide Tardozzi, ha commentato una delle più grandi novità della nuova stagione di MotoGP. Le sprint, infatti, saranno un nuovo fattore che avrà un impatto sicuramente molto importante sul campionato, visto che assegneranno una parte importante dei punti totali.