MotoGP, Jarvis: "Morbidelli ha bisogno di buoni risultati per rimanere in Yamaha"

ROMA - Franco Morbidelli ha chiuso le ultime due stagioni di MotoGP nei bassifondi della classifica. Dopo aver sfiorato il titolo nel 2020, terminando al secondo posto, l'italo-brasiliano si è fermato in diciassettesima e diciannovesima posizione nei due anni successivi. Un calo che non aiuta il classe 1994 per una permanenza futura in Yamaha. Di questo ha parlato anche Lin Jarvis, spiegando cosa serve a Morbidelli per guadagnarsi il rinnovo: "Ha bisognodi buoni risultati, semplicemente - ha detto il team manager di Yamaha ai microfoni di "Motorsport.com" -. Questo è un mondo molto competitivo. L’anno scorso, solo Fabio è riuscito ad avere un gran rendimento. Ma questo non è sufficiente nella MotoGP attuale.Con due soli piloti, abbiamo bisogno che siano veloci entrambi. Se Franco dimostra di poterlo essere, non ci sono motivi per pensare che non starà con noi il prossimo anno".