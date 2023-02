MotoGP, Ciabatti allontana Marquez: "In Ducati abbiamo già un extraterrestre"

ROMA - Marc Marquez spera che la stagione 2023 di MotoGP sia quella del riscatto, dopo aver superato i problemi legati all'infortunio al braccio e alle conseguenti operazioni. Per far sì che il campionato sia di alto livello, però, è necessario che anche la Honda sia competitiva; ad ogni modo, il contratto dello spagnolo con la scuderia giapponese è in scadenza nel 2024, ed è normale che anche in tal senso le voci già corrano. Ad esempio, Motorsport.com ha chiesto a Paolo Ciabatti di un ipotetico arrivo di Marc Marquez: "Non è che la Ducati non abbia bisogno di un extraterrestre come Marc, è che ha già il suo", ha affermato, facendo ovviamente riferimento a Francesco Bagnaia.