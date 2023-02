MotoGP, Marquez vuole voltare pagina: "Gli ultimi tre anni i peggiori della mia carriera"

ROMA - Marc Marquez ha parlato durante la presentazione delle moto Honda per il Mondiale 2023 di MotoGP. Il pilota di Cervera è reduce da anni complicati, tra infortuni e ben quattro operazioni al braccio, ma nella nuova stagione punta a voltare definitivamente pagina. "È stato finalmente un inverno normale, dato chenelle ultime cinque stagioni sono sempre stato infortunato - ha detto -. Mi è servito per riposare, ne avevo bisogno e per prepararmi al meglio a livello fisico. Si è visto in Malesia, ma c’è ancora spazio per migliorare, dato che sono un perfezionista. L’evoluzione in atto è entusiasmante, stiamo lavorando tutti nella stessa direzione. Ho attraversato i tre peggiori anni a livello sportivo, e questo periodo è coinciso con la crisi di un marchio come Honda, che è capace di fare un grande campionato, se uniamo tutti le nostre forze. Mir? Dobbiamo avere due piloti in grado di vincere GP. Joan viene da un altro marchio, ma ha dato commenti simili ai miei dopo i test, il che facilita il lavoro della Honda".