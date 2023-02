MotoGP, Ciabatti assicura: "Bastianini maturato, sa di dover lavorare con Bagnaia"

ROMA - Enea Bastianini e Francesco Bagnaia saranno i due attesissimi alfieri del team ufficiale della Ducati per la nuova stagione di MotoGP. Uno dei temi più discussi degli ultimi mesi è quello relativo all'impatto che avrà il riminese nel box della Rossa. Bastianini, infatti, lo scorso anno ha lottato per il titolo con il team Gresini, uscendo battuto aritmeticamente dal confronto con Bagnaia solo dopo il penultimo appuntamento, non prima di aver messo in scena una battaglia vera con Pecco. Una mossa che aveva creato scompiglio in casa Ducati, quasi creando un caso diplomatico in pitlane. Situazioni superate, come ha dichiarato Paolo Ciabatti in un'intervista rilasciata a Motorsport.com: "Avevamo chiarito tutto già lo scorso anno: Enea voleva dimostrare di meritare la moto ufficiale, e ora che l'ha raggiunta la sua mentalità e ha capito che deve lavorare insieme a Pecco".