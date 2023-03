MotoGP: il team GasGas presenta le moto di Espargaro e Fernandez per il 2023

ROMA - Anche il team GasGas ha presentato le sue Moto per il Mondiale 2023 di MotoGP . La squadra satellite di KTM scenderà in pista con Pol Espargaro e Augusto Fernandez , le cui aspettative sono molto alte. Ad affermarlo anche Pit Beirer , direttore della divisione motorsport di GasGas: "Quando abbiamo messo in griglia per la prima volta la moto Moto3 GasGas, nessuno si sognava di avere un team MotoGP due anni dopo, ma eccoci qui con la nostra nuova creatura e il nostro nuovo marchio. Sento che abbiamo una combinazione di piloti molto valida ".

L'entusiasmo dei piloti

Augusto Fernandez ha le idee chiare:"Sto entrando in MotoGP con l’obiettivo di diventare campione del mondo e questo è positivo, ma onestamente non so cosa aspettarmi in termini di risultati - le sue parole -. Non vedo l’ora di essere presto competitivo e di provare a lottare con il mio compagno di squadra". Tanta carica anche da parte di Pol Espargaro, arrivato in GasGas dopo una stagione complicata in Honda: "Sento che sto tornando alle mie radici. Con Tech3 e GasGas incarniamo un modo di essere amichevole, vicino alle persone e di gran lavoratori, quindi credo che se lotteremo e spingeremo insieme come squadra saremo lì. Saremo al top. Credo che il potenziale di questa moto sia elevato".