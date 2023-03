MotoGP, presentato il team VR46 2023. Rossi: "Mi aspetto tanto"

ROMA - Anche il Mooney VR46 Racing Team ha svelato la livrea delle moto che scenderanno in pista nel Mondiale 2023 di MotoGP. La squadra fondata da Valentino Rossi gareggerà ancora una volta con Marco Bezzecchi, Rookie of the Year 2022, e Luca Marini, fratello del Dottore. Durante l'evento proprio Rossi ha parlato in vista del nuovo anno: "Mi aspetto una grande stagione dal team, perché l'anno scorso è stato l'esordio dopo tanti anni di esperienza in Moto3 e Moto2 ed è stata fantastica. Siamo sempre stati veloci, il team nonostante fosse nuovo ha lavorato sempre molto bene e abbiamo lottato molto spesso per il podio e per le posizioni davanti. Questo è il nostro obiettivo, abbiamo due piloti molto veloci e spero che con un anno in più di esperienza si possa fare un altro step in avanti, magari per vincere qualche gara e fare qualche podio in più".