MotoGP, il VR46 Racing Team lancia la sfida: "Saremo più pronti della Ducati ufficiale"

ROMA - Il mese di marzo coincide con l'inizio del mondiale di MotoGP: prima, però, andranno in scena anche i test di Portimao, in questo fine settimana. Per questo, i team proseguono con la presentazione delle loro nuove livree: dopo lo svelamento della moto del team GasGas, quindi, è stato il turno del Mooney VR46 Racing Team. Protagonisti, ovviamente, Luca Marini e Marco Bezzecchi, che si sono lasciati a commenti sulla livrea, mischiandoli anche a commenti e aspettative sulla nuova stagione, con la sfida lanciata alla Ducati ufficiale di Bagnaia e Bastianini: "Nei test la moto è sembrata molto veloce: dobbiamo divertirci perché con questi colori dobbiamo arrivare davanti in ogni gara - ha sottolineato il fratello di Valentino Rossi, con anche quest'ultimo apparso in video -. Con questo frontalino più snello abbiamo una buona velocità nei rettilinei, e più agilità nelle curve: siamo vicini alla perfezione. Quest’anno mi sono sentito subito a mio agio, ma per fissare gli obiettivi dobbiamo aspettare. Però nei test il passo era buono, penso che possiamo lottare per le top-5 in ogni gara. Voglio provare a usare tutto il nostro potenziale nelle prime gare, perché il team factory avrà bisogno di lavorare un po’ nelle loro novità, mentre noi siamo già pronti".