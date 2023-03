MotoGP, quando e dove vedere i test Portimao 2023: programma e orari

Programma test Portimao 2023

Al contrario di qunato visto a Sepang, i test in Portogallo sono distribuiti su soli due giorni, ovvero sabato 11 e domenica 12 marzo. Rimane, invece, l'unica sessione, dalle 11:00 alle 19:15 (orario italiano). Per quanto riguarda la diretta, come di consueto per la MotoGP i test non saranno visibili, né in tv e né in streaming.