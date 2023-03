MotoGP, presentata la Honda LCR 2023 di Rins e Nakagami

ROMA - Proseguono le presentazioni delle diverse scuderie in vista della nuova stagione di MotoGP. Dopo quella del Mooney VR46 Racing Team di ieri, infatti, oggi è stato il turno delle Honda LCR di Alex Rins e Takaaki Nakagami, con due presentazioni diverse a causa dei diversi sponsor che accompagnano i piloti. Infatti, lo spagnolo ex Suzuki vestirà i consueti colori Castrol, mentre il giapponese, che ha mantenuto il posto nella classe regina soprattutto per la rinuncia di Ai Ogura, è confermato con i colori della nipponica Idemitsu.