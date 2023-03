Debutta Moto Island, il nuovo progetto di Valentino Rossi nel metaverso

ROMA - "Ci tenevo fortemente a creare un’esperienza di questo tipo, per tutti i fan dei motori e non solo: con Moto Island vogliamo davvero portare questo sport ad un altro livello, avvicinando anche i giocatori più giovani al mondo del motorsport". Così Valentino Rossi, pochi giorni dopo aver presenziato al lancio della nuova moto del team di MotoGP, ha dato il via ufficiale a Moto Island - The Official Valentino Rossi Experience, un gioco multiplayer disponibile su Roblox e sviluppato in collaborazione con Dubit. Il nove volte campione nel motomondiale, quindi, aggiunge un tassello in più alla propria VR46 Metaverse, società già presente nel mondo del gaming e del web3. Questo nuovo gioco è caratterizzato da elementi quali l'accessibilità e l'elevata personalizzazione disponibili per la propria moto e il proprio avatar, tramite contenuti brandizzati.