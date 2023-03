MotoGP, Aprilia svela la RS-GP 2023 di Espargaro e Vinales

ROMA - L'inizio della nuova stagione di MotoGP si avvicina sempre più: nel weekend sono in programma due giorni di test a Portimao , e proprio dal tracciato portoghese l' Aprilia ha presentato la nuova RS-GP 2023 . Per la scuderia di Noale, la parola d'ordine è solo una: confermare e provare a migliorare il 2022, in cui è arrivata ad avere speranze di titolo, poi vinto da Ducati . L'amministratore delegato Massimo Rivola ha infatti dichiarato: "Siamo attesi da un doppio sforzo perché avremo quattro moto. Il team satellite è un’opportunità importante, siamo sicuri che avremo benefit durante la stagione. Sarà un doppio lavoro anche per i piloti, per via delle Sprint. Non sappiamo come andranno, ma daremo il meglio. L’anno scorso non avevamo aspettative, quest’anno ne abbiamo di alte, dobbiamo confermare la nostra performance".

La carica di Espargaro e Vinales

Protagonisti anche i due piloti, che si sono detti pronti alla sfida: "Mi sento più che pronto. Mi sono allenato molto, sono motivato, affamato per replicare i risultati dell’anno scorso. Non sarà facile perché ci sono molte gare e le aspettative sono più alte. I primi test sono andati bene, non vedo l’ora di correre con la nuova moto", ha spiegato Aleix Espargaro. "Il team sta lavorando benissimo. Siamo stati in fabbrica per parlare con i ragazzi. L’anno scorso è stato importante per abituarmi alla moto. Quest’anno la sento più adatta a me, mi sento un tutt’uno con la moto - ha sottolineato Maverick Vinales -. Formiamo una grande squadra, abbiamo la motivazione, la qualità e la velocità per lottare per le gare. Lotteremo in ogni weekend, fino alla fine, non vedo l’ora di scendere in pista provando a migliorarmi ancora in questi due giorni. Dopo Sepang mi sentivo pronto e fisicamente molto bene".