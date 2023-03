MotoGP, test Portimao: Ducati simulerà le Sprint

ROMA - Le scuderie e i piloti di MotoGP saranno impegnati nei test di Portimao tra sabato 11 e domenica 12 marzo , ultima possibilità di provare a sistemare il setup delle moto in vista dell'inizio della stagione, sempre in Portogallo, dove questa mattina è stata presentata l'Aprilia . Ducati ha già presentato il proprio programma in vista dei test, e lo ha fatto tramite le parole dei proprio piloti. Francesco Bagnaia , infatti, ha dichiarato: "Sarà un test molto importante perché manca pochissimo alla prima gara. A Sepang abbiamo fatto un buon lavoro e a portare la moto sullo stesso livello di quella dell'anno scorso. Portimao è una pista molto diversa da Sepang, quindi dovremo provare di nuovo le diverse carene testate in Malesia per avere nuovi dati da confrontare. Dovremo anche lavorare sul weekend di gara, con particolare attenzione alle Sprint".

Il commento di Bastianini

"Sono contento di tornare in pista questo weekend e rimettermi al lavoro per preparare la nuova stagione - ha invece spiegato Enea Bastianini -. A Sepang siamo riusciti a completare quello che avevamo in programma, ma anche qui ci aspettano due giornate intense. Sarà importante rifare alcune prove fatte in Malesia; in più, dobbiamo lavorare sulla messa a punto per la gara e lavorare su una simulazione di Sprint per capire come affrontare questa novità".