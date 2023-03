MotoGP, day-1 test Portimao: tre italiani su Ducati in testa, Marini precede Bagnaia

PORTIMAO - Luca Marini è il più veloce nella mattinata del primo giorno di test della MotoGP a Portimao. Il pilota del team VR46, sul circuito di Algarve, stampa il crono di 1:39.458 precedendo altre due Ducati, guidate dal campione in carica Pecco Bagnaia e da Fabio Di Giannantonio, ormai ex rookie confermato dal team Gresini. Le moto di Borgo Panigale sono assolute protagoniste delle prime quattro ore di prove, con Jorge Martin in quarta posizione.