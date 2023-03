MotoGP, Di Giannantonio out nei test a Portimao: le sue condizioni

ROMA - Il secondo giorno di test della MotoGP a Portimao perde uno dei suoi protagonisti: Fabio Di Giannantonio , che nella prima giornata ha chiuso con il nono tempo in un turno dominato da Ducati e Aprilia (che quest'anno dovrà fare i conti con le alte aspettative, come ammesso da Aleix Espargaro) , è infatti stato dichiarato "unfit" , ovvero non nelle condizioni adatte, e salterà il day-2 . Questo a causa della brutta caduta che lo ha visto coinvolto, avvenuto in un tratto ad altissima velocità. La MotoGP, sul proprio profilo Twitter, ha dichiarato che Di Giannantonio "si sottoporrà a un controllo medico nel giovedì della vigilia del GP del Portogallo".

Di Giannantonio, le conseguenze della caduta

A livello generale, fortunatamente, Di Giannantonio sta comunque bene, nonostante abbia sbattuto violentemente la testa a terra, tanto da danneggiare anche il casco. Il pilota del team Gresini è stato trasportato in ambulanza fino all'ospedale, dove si è sottoposto alle verifiche del caso. Non sono emersi infortuni particolari, per cui la scelta della MotoGP potrebbe anche essere arrivata in via cautelare, per evitare rischi inuntili proprio a poche settimane dall'inizio della stagione.