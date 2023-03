MotoGP Ducati, Alex Marquez: "Lotteremo per la top-5"

ROMA - "Oggi penso che siamo nella posizione di lottare per le prime cinque posizioni, ed è una cosa bella. Non siamo pronti per il podio, perché ci sono piloti che hanno più ritmo. Ma non siamo male, siamo abbastanza pronti per cominciare la stagione". Così Alex Marquez descrive le sensazioni provate con la sua Ducati del team Gresini dopo la fine dei test di Portimao , e quindi, di conseguenza, dopo la chiusura della fase di preseason di MotoGP . Lo spagnolo, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ha poi proseguito spiegando anche "l'importanza" della caduta avuta: " Sono contento anche per la mia prima caduta con Ducati . Mi sentivo come se potessi fare di tutto, che venisse tutto facile, che potessi andare forte in staccata. Quello è stato un avviso, che mi ha detto ‘questo è il limite che non devi oltrepassare di tanto’ . Sono stati due giorni positivi: sabato ci siamo concentrati più sul setup, domenica sul mio stile di guida".

Marquez e la stagione chiave per la carriera

Spostandosi ai microfoni della MotoGP, Alex Marquez ha sottolineato come quella con Ducati sarà una stagione molto importante: "So che sarà una stagione molto importante e che rappresenterà un momento chiave per il mio futuro. Sento di essere nel team giusto, con la moto giusta e nel momento giusto per mostrare il mio potenziale. Quello che devo fare è continuare a lavorare per avere tutto chiaro. Partire bene sarà importante per avere una buona stagione per tutti noi". A dargli man forte anche il team manager Ducati, Davide Tardozzi: "Sono fiducioso che Alex possa portare a termine la sua miglior stagione in MotoGP. È un pilota veloce e lo dimostrerà, è un due volte campione del mondo, sono convinto che otterrà qualche podio. In passato non ha avuto le occasioni per mostrare il proprio potenziale".